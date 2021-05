F1, Sergio Pérez: “Desiludi a minha equipa…”

As coisas tardam a começar a correr melhor a Sergio Pérez na Red Bull. O início de temporada com a Red Bull Racing não tem sido o esperado, pois a equipa trocou-o por Alex Albon para que Max Verstappen tivesse um maior apoio lá na frente, mas o mexicano tarda em adaptar-se. Sabe-se que uma mudança acarreta sempre riscos, é inevitável, pois todos se habituam ao que têm e quando tudo se torna diferente, de repente, é natural que se demore algum tempo a produzir-se ao nível esperado, mas o problema é que Pérez está a demorar a chegar a esse ponto. O próprio mexicano vê também a necessidade de melhorar o seu desempenho, mas teve de se contentar com um oitavo lugar na qualificação para o Grande Prémio de Espanha: “Não me senti a 100%. Em Imola foi uma oportunidade perdida. Devíamos ter feito 1-2, mas eu estraguei tudo. Todos cometeram erros, mas os meus deslizes foram os mais caros. Isso doeu. Sei o quanto a mecânica funciona. Desiludi a minha equipa”, disse Pérez que teve pouco tempo para se habituar ao seu carro no início do ano. “Tivemos muito pouco tempo de testes e não tenho de explicar o quão forte é o meu colega de equipa. O Max consegue sempre 110% do carro. Tenho de me certificar de que fico por perto” disse Pérez que está a usar uma configuração semelhante à da Verstappen: “É inútil fazer as coisas de forma completamente diferente pois muitas coisas estão a correr bem. Na minha segunda corrida pela Red Bull, já me qualifiquei na primeira fila o que foi inacreditável”.