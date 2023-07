F1, Sergio Pérez: “depois do Mónaco perdi alguma confiança” | AutoSport

Sergio Pérez espera ter terminado com a fase de desempenhos menos bem conseguidos que se seguiu depois do Grande Prémio do Mónaco. O piloto da Red Bull, que mantém o segundo posto da classificação do mundial de pilotos, admite ter tido uma quebra de confiança após a prova monegasca, estando a trabalhar nesse aspecto para melhorar a forma.

Na antevisão do GP da Bélgica deste fim de semana, Pérez admitiu que “depois do Mónaco, perdi alguma confiança, porque a forma como o meu acidente aconteceu fez com que perdesse um pouco de confiança no carro. E isso fez-me ficar para trás”. O piloto da Red Bull explicou estar a trabalhar no fortalecimento da mentalidade competitiva, mas compreende que “o desporto é mesmo assim. Há bons e maus momentos, mas quando se está na Red Bull, a pressão é muito maior nesse aspeto”.

Esta não é uma novidade para Pérez, que sublinhou que já aconteceu “isso antes. E é assim que as coisas são, nós funcionamos com base em pormenores tão pequenos que, por vezes, se tudo não for perfeito, isso pode significar estar no pódio ou ficar fora dos pontos”. O mexicano acrescentou que “se tivermos uma má sessão, temos de responder de imediato a perguntas sobre o nosso futuro. É assim que as coisas são”.

Para o futuro imediato, Sergio Pérez Mas garante estar “numa boa posição” onde tem que se “concentrar em garantir que gosto do meu trabalho e do fim de semana”.

Foto: Philippe Nanchino/MPSA