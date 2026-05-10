F1: Sérgio Pérez deixa aviso à Cadillac

Sergio Perez lançou um aviso claro à Cadillac após o Grande Prémio de Miami: a equipa americana precisa de acelerar o desenvolvimento do MAC-26. O piloto mexicano reconhece progressos pontuais, mas sublinha que não são suficientes para consolidar a posição da equipa no pelotão.

Miami foi um dos fins-de-semana mais competitivos da Cadillac até ao momento, com Perez a subir brevemente ao 15.º lugar na corrida sprint e ao 13.º no Grande Prémio, antes de recuar para batalhas com Fernando Alonso e Lance Stroll da Aston Martin. No entanto, a degradação de pneus revelou-se um problema recorrente, com Perez a admitir que a escolha estratégica do composto duro foi, em retrospetiva, um erro. No início da temporada, a Cadillac chegou a estar 1,3 segundos do tempo de corte para a Q2, diferença que se reduziu para 0,3 segundos na qualificação sprint de Miami.

A preocupação central de Perez centra-se na capacidade da Cadillac de acompanhar o ritmo de desenvolvimento das equipas estabelecidas, nomeadamente a Aston Martin, que tem investido fortemente em infraestruturas e contratações técnicas de alto perfil. Ainda assim, houve sinais positivos: a execução da paragem às boxes em Miami foi descrita pelo próprio piloto como excelente, representando uma melhoria significativa face ao início da época.

“A degradação dos pneus foi demasiado evidente e escolhemos o composto duro que, em retrospetiva, teria optado pelo macio. Por isso há algo a analisar. Ainda há trabalho a fazer, mas estou confiante. Acho que estamos a caminhar na direção certa. Vejo que, por vezes, assim que a degradação começa a fazer efeito, conseguimos estar com o pelotão do meio, mas eles conseguem aumentar o ritmo de forma considerável.”

“A época é longa, mas obviamente estamos com uma pressa enorme para encontrar performance, porque sabemos que a Aston vai melhorar e não queremos ficar para trás. Compreender este pacote será fundamental para fazer mais progressos no Canadá, porque precisamos de perceber melhor este pacote e tentar trazer melhores soluções.”

“As paragens nas boxes foram incríveis, realmente um trabalho muito bom da equipa, por isso temos de ser assim em muitos departamentos diferentes nos próximos fins-de-semana.”