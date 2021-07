F1, Sergio Perez: “Correr contra Hamilton e o Max (Verstappen) leva-me para outro nível” | AutoSport

Sergio Perez revelou que o facto de estar atualmente a lutar por pódios e vitórias numa base consistente, e logo contra alguns dos melhores pilotos e equipas da história da F1, o tem forçado a elevar o seu ‘jogo’. Se até aqui Perez sempre foi capaz de conquistar pódios com carros do meio do pelotão, e até mesmo uma vitória no Grande Prémio de Sakhir de 2020, com a Racing Point, a verdade é que a sua passagem para a Red Bull obrigou-o a subir o nível: “É um grande impulso de motivação vir para uma corrida e poder ganhá-la. De resto, a pressão é grande, pois há que atingir um nível muito elevado de desempenho. Portanto, é outro nível”, disse Pérez que destaca o seu próprio colega de equipa Max Verstappen e o rival da Mercedes, Lewis Hamilton: “A corrida que tive com Hamilton, literalmente contra ele, tive a sorte de ver como ele é bom. A forma como ele força o ritmo, na altura em que o faz, e depois quando ele gere os pneus, é obviamente um tipo muito, muito inteligente e o mesmo se aplica para o Max. Correr com estes pilotos, a este nível, leva-me definitivamente a um novo nível”.