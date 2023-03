F1: Sergio Pérez conquista a segunda pole position consecutiva no GP da Arábia Saudita | AutoSport

Sem o favorito à conquista da pole position de fora por problemas técnicos no RB19, a ausência de Max Verstappen na Q3 abriu caminho aos seus adversários. Entre os candidatos estavam Sergio Pérez e Fernando Alonso. Charles Leclerc, que se mostrou mais rápido do que nas sessões de treino também poderia ser um candidato pelo que provou na Q1 e Q2, mas tinha sempre que cumprir 10 posições de penalização na grelha de partida por troca de centralina.

Nos últimos 12 minutos de qualificação, Sergio Pérez foi o mais rápido na sua primeira tentativa de volta rápida, batendo na altura o tempo de Leclerc. O piloto mexicano conseguiu assim a sua segunda pole position em Jidá, repetindo o feito de 2022, com o tempo final de 1:28.265s, com uma diferença de 0.155s para Leclerc e 0.465s para Alonso.

Charles Leclerc foi o segundo piloto mais rápido, mas vai arrancar para a corrida do Grande Prémio da Arábia Saudita fora dos top 10, enquanto Fernando Alonso vai arrancar ao lado de Pérez, depois de ter sido o terceiro mais rápido na Q3.

George Russell e Carlos Sainz vão partir da segunda fila da grelha de partida, seguindo-se Lance Stroll, que vinha numa volta muito rápida na sua segunda tentativa, mas ficou-se pelo sexto tempo mais rápido, e Esteban Ocon. Lewis Hamilton vai ter a companhia do estreante Oscar Piastri na partida, enquanto Pierre Gasly não esteve tão bem na qualificação como esteve nos treinos e foi o décimo piloto mais rápido da Q3, saindo de nono da grelha de partida, com Nico Hülkenberg ao seu lado e Leclerc atrás de si.

Filme da sessão:

Sem surpresa, vários carros fizeram fila para sair para a pista logo no início da Q1, com as máquinas da Williams a liderar o pelotão. As margens no treino livre três foram tão curtas, provando que qualquer perda de tempo pode significar uma queda na grelha de partida e/ou não alcançar a passagem à fase seguinte da qualificação.

Nyck de Vries foi o primeiro a cometer um exagero na Q1, tendo feito um pião no final da reta da meta, antes dos tempos começarem a ser registados na tabela.

Max Verstappen passou para a frente da logo após a sua primeira tentativa de volta rápida, com o tempo de 1:28.761s, com Sergio Pérez a meio segundo de diferença.

À entrada dos 10 minutos finais da Q1, Lando Norris cometeu um erro na entrada para a reta da meta, tocando com pneu dianteiro esquerdo no muro interior e tinha alguns problemas para conseguir uma vaga para a Q2. Também Fernando Alonso ficou em maus lençóis quando fez um meio pião na saída da curva 2, tendo que voltar a uma volta rápida logo a seguir.

No topo da tabela de tempos mantinham-se Verstappen e Pérez, com Charles Leclerc a a 0.615s do neerlandês e com Alonso a conseguir ficar com o quarto posto a 0.643s.

Nos quatro minutos finais, Logan Sargeant, que tinha visto o seu anterior registo apagado, cometeu um pequeno exagero e fez meio pião, colocando aquela zona do traçado sob bandeiras amarelas e obrigando Pierre Gasly a abortar uma volta rápida, que estava em zona de eliminação.

Sem tempo para regressar à pista depois do toque no muro de proteção, Norris estava já em zona de eliminação sem poder fazer nada para o contrariar.

A McLaren conseguiu colocar um dos seus carros na Q2, com Oscar Piastri a ser o último piloto a registar um tempo rápido que significou o 11º lugar na Q1. Eliminados estavam Yuki Tsunoda,por 0.010s, Alexander Albon, Nyck de Vries, Lando Norris e Logan Sargeant, sem tempo marcado e terminou com o carro danificado.

No final da Q1, entre Fernando Alonso, que foi o terceiro mais rápido, e Nyck de Vries, o 18º – Norris não teve oportunidade de lutar por um lugar decente e Sargeant terminou sem qualquer registo na tabela – a diferença entre os pilotos era de 1 segundo, uma nova imagem daquilo que já vimos no Bahrein e nas sessões de treino na Arábia Saudita.

Golpe de teatro na Q2

Para a Q2, Fernando Alonso foi o primeiro a abrir as “hostilidades”, colocando-se no topo da tabela de tempos com o registo em 1:28.757s, apesar de Max Verstappen e Sergio Pérez ainda não terem efetuado uma tentativa de volta rápida.

Charles Leclerc provou estar mais rápido do que nos treinos e ficou a 0.311s do tempo espanhol da Aston Martin.

Num golpe de teatro, Max Verstappen sentiu problemas no seu RB19 quando seguia na sua primeira volta rápida, tendo que vir em ritmo baixo para a box, ficando de fora do resto da sessão de qualificação. Sem Verstappen, as esperanças da Red Bull estavam apoiadas em Sergio Pérez, que ficou a 0.117s de Alonso e estava no segundo posto da tabela de tempos quando a sessão entrava nos 5 minutos finais. O favorito para a conquista da pole position ficou de fora, abrindo caminho aos seus adversários.

À entrada para as últimas tentativas, Carlos Sainz estava em má situação depois de ter cometido um exagero na chicane de Jidá e estava em zona de eliminação.

Valtteri Bottas foi o primeiro eliminado, assim como estava confirmado o mesmo para Max Verstappen, juntando-se depois Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu e Kevin Magnussen.

Sergio Pérez conseguiu melhorar o seu anterior registo e foi o mais rápido na Q2 (1:28.635s), com o destaque para a passagem de Oscar Piastri à Q3.

Pérez foi o mais rápido na Q3

Charles Leclerc passou para o topo da tabela de tempos no final das primeiras tentativas, com exceção de Sergio Pérez. O piloto mexicano foi muito rápido e poderia estar a caminho da segunda pole position consecutiva na Arábia Saudita, com o registo mais rápido a meio da Q3, com o tempo de 1:28.265s, menos 0.492s do que o piloto monegasco da Ferrari tinha alcançado antes.

Na primeira aparição de Piastri na Q3, o piloto australiano apenas completou a primeira volta rápida. ficando com o décimo registo, melhorando-o um pouco depois e fazendo um tempo mais rápido do que Pierre Gasly.

Hamilton deverá ficar desapontado por não melhorar na segunda tentativa, tendo sido mais lento quatro décimos do que Russell e partindo da sétima posição.

No final, Pérez não precisou de terminar a sua última volta rápida, porque Leclerc não melhorou e ninguém à sua frente fez um tempo mais rápido do que o seu anterior registo.