F1: Sergio Pérez cada vez mais perto da Red Bull

Parece restar cada vez mais perto a contratação de Sergio Pérez pela Red Bull. Helmut Marko e Christian Horner têm vindo a negociar com o mexicano de uma forma mais ativa desde o último Grande Prémio de Fórmula 1 em Sakhir e a decisão pode estar por horas, ou por dias: “Esperemos que esta última corrida tenha lugar. A última corrida de Alex Albon no Bahrein não foi fantástica, mas não queremos tirar conclusões precipitadas. A decisão será tomada dentro de poucos dias. Perez tem estado no nosso radar durante toda a segunda metade da temporada. Vou voar para Inglaterra na segunda-feira, e haverá uma decisão até ao Natal, o mais tardar”.