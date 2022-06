F1: Sérgio Pérez assinou na sexta antes da vitória no Mónaco | AutoSport

Já se sabia que Sergio Pérez renovou contrato com a Red Bull antes da sua vitória no Mónaco. Helmut Marko revelou que o mexicano colocou a sua assinatura no novo contrato com a equipa austríaca na sexta antes do GP do Mónaco:

“Na sexta-feira antes do Grande Prémio do Mónaco assinamos a renovação do contrato”, disse Marko ao OE24 na Áustria. “Ele ficou extremamente motivado depois disto. É muito bom ter esta dupla de pilotos . Já conquistamos cinco vitórias este ano”.

Helmut Marko não espera que a dinâmica entre Pérez e Max Verstappen se altere com esta renovação, deixando uma bicada à Ferrari:

“O Max permanece calmo. Ele tem autoconfiança suficiente. Eles [Ferrari] é que estão sob pressão”, disse Marko.