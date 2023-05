F1, Sergio Pérez: Arriscar tudo (até o seu lugar) pelo campeonato? | AutoSport

O que tem de fazer Sergio Pérez para ser campeão? É uma pergunta que vai sendo feita com pouco frequência, pois há a sensação clara que o mexicano tem poucos argumentos para se bater com Max Verstappen. Mas se Pérez meter na cabeça que quer ser campeão?

Já se sabe que a exigência de um campeonato de F1 é grande e para ser campeão, a exigência é ainda maior. Ser campeão contra um dos maiores talentos do desporto na sua melhor forma parece uma tarefa impossível. Mas não é e Nico Rosberg provou que é possível, quando levou a melhor sobre Lewis Hamilton. Foi preciso dar tudo, usar todos os truques na manga, colocando o seu título à frente de tudo e todos. É essa abordagem que Sergio Pérez tem de assumir, segundo Johnny Herbert, ex-piloto de F1:

“Um pouco como o Nico (Rosberg). Todas as pequenas coisas que ele fez durante o seu tempo com o Lewis. Não era muito popular na equipa e a sua relação com o Toto [Wolff] não era muito boa, mas conseguiu vencer o campeonato. Se é a tua única oportunidade, fazes qualquer coisa para ter aquele troféu em casa. Se fores expulso da equipa no final da época, o troféu fica na tua prateleira”, disse o antigo piloto de F1 ao Express Sport. “Sabemos que o Max tem essa mentalidade, o Lewis tem essa mentalidade e todos os outros pilotos do passado que ganharam campeonatos do mundo. Agora é ver se o Sergio quer fazer a mesma coisa. É um risco perder esse lugar, o melhor lugar na Fórmula 1 atualmente. Mas para ganhar um campeonato do mundo? Eu alinharia nisso”.

Estará Pérez preparado para dar tudo e arriscar o seu lugar na equipa para tentar o título?