F1, Sergio Perez: “aprecio o trabalho que Albon está a fazer” | AutoSport

A vitória de Sergio Perez é um trabalho de equipa, diz o piloto mexicano, que foi apenas o quinto piloto a vencer uma corrida de F1 com um Red Bull. Perez ainda deixou escapar Alex Albon, que perdeu o lugar para o mexicano, foi importante para a forma como encarou o RB16.

“Penso que temos uma equipa bastante boa. Acho que o que Max fez [quando estava no pódio] foi ótimo de se ver. Realmente mereceu a vitória, fez tudo perfeito naquele fim de semana, teve apenas muito azar, por isso foi realmente a sua vitória. E o Alex também”, acrescentou Perez. “Ele está a fazer muito trabalho no simulador, com os engenheiros.”

Acerca da relação com Albon, Perez deixa apenas elogios para o piloto de reserva da equipa.

“Lembro-me que quando aqui cheguei, não esperava que ele fosse tão aberto, de certa forma, comigo. Mas explicou-me todos os problemas que tinha tido, como o carro funciona e isso foi muito agradável, desde o primeiro dia, por isso apreciei muito, e aprecio o trabalho que ele está a fazer com a equipa, com o simulador, fim de semana após fim de semana. Isto é trabalho de equipa, e em última análise estamos lá graças a cada indivíduo da equipa”.