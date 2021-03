F1: Sergio Pérez ajusta estilo de pilotagem ao Red Bull RB16B

A este nível é perfeitamente natural que uma mudança de equipa torne necessário algum tempo para um piloto, mesmo de topo se adapte à nova realidade, pois mesmo que os monolugares pareçam à partida muito semelhantes a verdade é que na maioria dos pequenos detalhes são diferentes. Ainda durante os testes do Bahrein ouvimos Sebastian Vettel a dizer que sente a direção diferente, e este é só um pequeno exemplo. Outro, provavelmente mais sensível é a filosofia high e low rake que é seguida de forma distinta pela Racing Point o ano passado, este no Aston Martin e agora a Red Bull, por isso é natural que Pérez precise de tempo.

A verdade é que apesar disso, fez um boa exibição, realizado uma grande recuperação depois dos problemas que teve no início da corrida: “Tenho que me certificar de que estou a guiar como o carro precisa de ser guiado. Mas está a demorar algum tempo, porque é muito diferente daquilo a que estava habituado. É verdade que o ritmo da corrida foi bom mas há muitas coisas que ainda não estão como deviam. Mas as coisas estão a começar a correr melhor, volta a volta”, disse.