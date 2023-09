F1: Sergio Pérez afirma que críticas são também motivadas por ser mexicano | AutoSport

Sergio Pérez reconheceu que o facto de estar na Red Bull faz com que cada erro seja analisado à exaustão, e a sua situação seja questionada vezes sem fim. Pérez acredita ainda que a sua nacionalidade tem influência no tratamento dos ‘media’.

O piloto da Red Bull afirmou que o facto de ser mexicano também tem importância na forma como é tratado pela imprensa. Ao falar sobre a sua época de altos e baixos, Checo disse o seguinte:

“Se algo assim acontece na Red Bull, temos imediatamente trezentos canais de comunicação social no nosso telhado a dizer-nos que temos de sair. Este tipo de coisas acontece frequentemente na Fórmula 1 e é assim que funciona num ambiente de equipa. Além disso, tenho a sensação de que o facto de ser mexicano também desempenha um papel importante. Vimos isso com Russell. Ele bateu quando estava no terceiro lugar na última volta, mas não se ouve ninguém falar sobre isso”.