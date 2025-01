F1: Sergio Pérez afasta-se das corridas e define futuro dentro de seis meses

Se não conseguir um lugar para 2026, a sua carreira na F1 terminará com seis vitórias e três poles em 281 corridas. Embora a Red Bull tenha afirmado que o piloto continuará envolvido com a equipa, o seu papel permanece incerto.

“Nos próximos seis meses, tomarei uma decisão sobre o que vem a seguir na minha carreira”, disse Perez, na Feria de Leon, no estado mexicano de Guanajuato. “Estou totalmente feliz e voltarei à Fórmula 1 se isso me fizer mais feliz. O importante é que eu nunca desisti”, disse Perez. “Sempre que algo difícil aconteceu na minha carreira, coisas melhores vieram e isso foi porque eu nunca desisti. Estou muito entusiasmado com o que está para vir este ano e estou muito calmo e muito feliz. Estou a gostar muito de estar com os meus filhos, a minha família, os meus amigos. Vou finalmente viajar, porque nestes anos viajei por todo o mundo, mas sem o saber”.

Falando num evento no México, Perez disse que está feliz e só voltará à F1 se isso o fizer mais feliz. Ele enfatizou que nunca desistiu durante os tempos difíceis e agora está a aproveitar o tempo com a sua família.

