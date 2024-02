F1: Sergio Pérez acredita que Hamilton “vai levar muito conhecimento para outra equipa” | AutoSport

A ida de Lewis Hamilton vai ser “interessante” de assistir, afirmou Sergio Pérez sobre a mudança de equipa do britânico que colocou o mercado de pilotos em polvorosa ainda antes da temporada ter início. Para o piloto mexicano da Red Bull, a decisão de Hamilton é um golpe para a Mercedes com a Ferrari a poder tirar mais dividendos com esta contratação.

“Vai ser interessante assistir do lado de fora”, declarou Pérez, que acrescentou que “todos sabemos como as equipas são cuidadosas na partilha de informações. O Lewis está lá [na Mercedes] há muitos anos e vai levar muito conhecimento para outra equipa”.

Em declarações após o anúncio da ida de Hamilton para a Ferrari ao Autosport britânico, Toto Wolff garantiu que a sua equipa vai tratar os pilotos da mesma forma e ao heptacampeão de Fórmula 1 da mesma forma que o fez até agora, apesar da sua saída para uma adversária direta no final da temporada. O diretor executivo da equipa deu ainda conta que em termos de atualizações do monolugar, é ainda preciso analisar como se irá processar e quanto aos trabalhos que possam ser realizados tendo em vista a temporada do próximo ano, será feita uma avaliação durante o ano. Também Sergio Pérez inicia esta temporada ciente de que este é o último ano de seu contrato com a Red Bull. Considerando as declarações dos responsáveis da equipa, fica evidente que o desempenho do piloto mexicano em pista terá um papel crucial na decisão sobre a renovação do contrato.