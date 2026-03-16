F1: Sergio Pérez acredita em pontos para a Cadillac até à pausa de verão

Sergio Pérez acredita que a Cadillac poderá começar a mostrar progressos mais consistentes até à pausa de verão, estabelecendo esse momento da temporada como uma referência para avaliar a evolução da nova equipa.

A formação norte-americana estreia-se este ano na categoria depois de vários anos a tentar garantir um lugar na grelha. Ao contrário da Audi — a outra nova equipa de 2026 — a Cadillac iniciou o projeto praticamente do zero, enquanto o construtor alemão beneficia da estrutura já existente da Sauber.

Apesar disso, a equipa baseada em Silverstone preparou intensamente a sua entrada na Fórmula 1 e conseguiu completar a primeira corrida da temporada na Austrália com Sergio Pérez a ver a bandeira de xadrez. O companheiro de equipa, Valtteri Bottas, acabou por abandonar prematuramente nessa prova.

Como seria expectável para um projeto em fase inicial, a Cadillac tem se apresentado nas últimas posições da grelha. Ainda assim, Pérez acredita que a equipa tem capacidade para evoluir rapidamente ao longo da temporada, sobretudo através de melhorias no monolugar MAC-26.

“Espero que até à pausa de verão já tenhamos conseguido somar alguns pontos. Sabemos que é uma tarefa difícil, tendo em conta a diferença que existe neste momento, mas esta equipa é nova e, ao mesmo tempo, muito diferente de outras que chegaram recentemente à Fórmula 1”, afirmou o piloto mexicano a vários meios de comunicação, entre os quais o Motorsport Week.

Um dos desafios imediatos da equipa passa por resolver alguns problemas de fiabilidade e de construção do carro. Nas primeiras corridas da temporada — incluindo a sprint em Xangai — algumas peças de carroçaria soltaram-se durante a corrida, algo que a equipa pretende corrigir rapidamente.

Com o novo ciclo regulamentar ainda numa fase inicial, a Cadillac acredita que poderá aproveitar a evolução natural do projeto para se aproximar gradualmente do pelotão intermédio e preparar uma base competitiva mais sólida para as temporadas seguintes, nomeadamente para 2027.