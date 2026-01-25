F1, Sergio Pérez: “A Cadillac está aqui para fazer grandes coisas”
A entrada da Cadillac na Fórmula 1 em 2026 marca uma nova etapa para a categoria, que contará com uma 11.ª equipa e com um profundo pacote de alterações técnicas aos monolugares. O projeto norte-americano aposta numa dupla experiente formada por Sergio Pérez e Valtteri Bottas, ambos regressados ao ativo.
O primeiro Cadillac de Fórmula 1 já realizou as suas voltas iniciais num shakedown privado em Silverstone, a 16 de janeiro, com Sergio Pérez ao volante. O mexicano encara o projeto como uma oportunidade para crescer rapidamente e construir algo novo desde a base. Do outro lado da garagem, Valtteri Bottas prepara-se para relançar a carreira depois de ter atuado como piloto de reserva da Mercedes em 2025, encarando a época de 2026 como um verdadeiro regresso à ribalta.
As trajetórias dos dois pilotos apresentam paralelismos: Pérez estreou-se na F1 com a Sauber em 2011, Bottas chegou dois anos depois com a Williams, e ambos contribuíram para títulos de construtores — cinco no caso do finlandês pela Mercedes e dois para o mexicano durante a sua passagem pela Red Bull. Essa experiência acumulada será central para acelerar o desenvolvimento da nova estrutura.
A ambição da Cadillac também chamou a atenção de Keanu Reeves, que está a produzir um documentário sobre o percurso da equipa até à grelha, depois do sucesso da sua série dedicada à Brawn GP. O ator vê no grupo reunido uma combinação de paixão e experiência, num momento particularmente interessante para a Fórmula 1, que se prepara para uma revolução regulamentar em aerodinâmica e unidades motrizes.
“Quero ir até ao fim com esta equipa” disse Pérez à BBC. “Quero desfrutar da caminhada com eles e estou bastante confiante de que conseguiremos progredir extremamente depressa. A Cadillac está aqui para fazer grandes coisas.”
“Eu e o Valtteri passámos basicamente por todo o paddock, fizemos tudo, vimos tudo neste desporto. Por isso acho que temos uma grande combinação de pilotos. Começar com uma equipa nova é um tipo diferente de desafio. Fazer parte da construção de uma equipa desde o início foi o que realmente me entusiasmou neste projeto.”
