F1, Sergio Pérez 100% confiante que fica na Red Bull: “Sim, exatamente…”

Após uma temporada marcada por (poucos) altos e (muitos) baixos, Sergio Pérez está determinado a superar os desafios e reafirma a sua confiança no futuro com a Red Bull. Apesar de mais um fim de semana difícil em Las Vegas, onde terminou em 10º após largar no fundo da grelha, o piloto mexicano insiste que está próximo de reencontrar o caminho certo. Com os olhos voltados para 2025, Pérez descarta especulações sobre a sua permanência na equipa e garante estar focado em construir um ano mais competitivo.

Sergio Perez diz-se otimista de que pode dar a volta com a Red Bull, apesar de a sua época desafiante ter continuado em Las Vegas, com o mexicano a afastar quaisquer preocupações sobre o seu futuro, expressando as suas esperanças no que pode alcançar em 2025.

O fim de semana no Nevada foi mais uma prova difícil, com Pérez a sofrer a sua sexta eliminação na Q1 da campanha na qualificação de sexta-feira, o que o obrigou a fazer mais uma corrida de recuperação no dia da corrida, que o levou a cruzar a linha de meta em P10.

Apesar disso, Pérez sugeriu após a corrida que estava “perto de dar a volta por cima” a caminho dos dois últimos Grandes Prémios da época. Quando questionado antes do penúltimo evento deste fim de semana no Qatar sobre se as melhorias se centravam na afinação do carro ou na sua capacidade de contornar quaisquer problemas, o piloto de 34 anos explicou: “Penso que com a afinação estamos mais perto.

“Provavelmente em Las Vegas não tivemos o ritmo que tivemos em São Paulo, mas acho que há alguns sinais promissores de que as coisas estão a acontecer. Não fomos tão competitivos em Las Vegas em termos de ordem de equipa, mas acredito que aqui deve ser uma boa pista para nós.”

Refletindo sobre a sua campanha de 2024 em geral, Perez deu uma ideia do motivo pelo qual o seu início promissor foi seguido de dificuldades à medida que o ano avançava.

“Foi um dos meus melhores inícios de ano, com quatro corridas consecutivas no pódio – as coisas estavam a correr bem, mas assim que regressámos à Europa, acho que a nossa época sofreu uma reviravolta. As outras equipas melhoraram e encontraram muito desempenho, mas nós perdemo-nos um pouco com o carro.

“Houve muitos fins de semana em que as coisas não estavam a correr bem, muitos fins de semana foram demasiado difíceis no que diz respeito ao facto de estarmos a analisar todas as áreas [do carro] e, no final do dia, não há muito que se possa fazer num fim de semana, pelo que acabámos por perder muitos pontos e a época acabou por ser muito mais difícil.

“Mas acho que é assim na Fórmula 1, por vezes as coisas não correm como queremos. Ainda aqui estamos e estamos otimistas em dar a volta às coisas como equipa, especialmente para o próximo ano.”

Instado a explicar melhor porque é que as coisas mudaram tanto desde aquelas boas corridas no início de 2024, Pérez respondeu: “Acho que é muito difícil para as pessoas que não fazem parte da equipa, ou que estão por perto diariamente, perceberem porque é que de uma corrida para outra estamos tão distantes.

“Penso que quando não se consegue extrair 100 por cento do carro, é irrelevante o quão bom o carro é e foi isso que aconteceu. Não consegui tirar 100% do meu carro devido às dificuldades que tive nos últimos meses, e penso que esse é o principal problema.

“Penso que, como equipa, somos compreensivos e estamos a trabalhar arduamente para garantir que conseguimos resolver [os problemas].”

Embora Perez tenha assinado uma extensão de contrato de dois anos com a Red Bull em junho, as suas recentes dificuldades levaram a especulações sobre o seu futuro na equipa. Quando questionado sobre se havia alguma dúvida sobre se ele deveria correr pela equipa na próxima época, Perez respondeu: “Acho que, no final do dia, a equipa tem toda a informação, não há muito que eu possa dizer aqui. Há uma razão para termos prolongado o meu contrato durante o ano e a equipa tem tudo [o que precisa de saber]. Sabemos exatamente onde estamos em termos de desempenho, em termos de problemas, de dificuldades que tivemos.

“Somos uma equipa e sabemos exatamente onde está tudo internamente, por isso estamos a trabalhar arduamente como equipa para conseguirmos fazer uma época muito melhor do que a que acabámos de ter.”

E quando lhe perguntaram novamente se podia dizer com 100 por cento de confiança que vai pilotar para a Red Bull no próximo ano, Perez respondeu: “Sim, exatamente.”