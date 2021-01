F1, Sergey Sirotkin: “Luta Ocon-Alonso será equilibrada…”

Sergey Sirotkin, piloto de reserva da Alpine F1, é de opinião que Esteban Ocon vai dar boa luta ao novo companheiro de equipa, Fernando Alonso. Numa fase de transformação da Renault F1 para Alpine F1, outra das transformações que a equipa vai sofrer, para além do novo Chefe de Equipa, Davide Brivio, é a chegada de Fernando Alonso que substitui Daniel Ricciardo. Em declarações a um jornal russo, Championat, Sirotkin acha que Ocon será altamente competitivo ao lado de Alonso: “O Esteban compreenderá melhor a equipa e o carro, por isso não espero que ele fique completamente à sombra de Alonso. Parece-me que vai ser muito difícil para o Fernando estar imediatamente ao mesmo do Daniel (Ricciardo). O Fernando é alvo de muitas expetativas por parte da equipa, mas também terá grandes expetativas de começar imediatamente a temporada tão competitiva quanto possível. Penso, pelo menos inicialmente, que a luta entre o Alonso e o Ocon será muito equilibrada. Subir ao pódio ajudou muito o Esteban, em Abu Dhabi, notou-se que ele parecia ter tirado um peso dos ombros, e isso é muito importante nas corridas. Quando se está tenso, perde-se com isso”, disse Sirotkin que refere ainda não tem a certeza se vai ficar na equipa este ano para ser a reserva da Alpine em 2021: “Se a opção F1 estiver alinhada com os meus interesses e objetivos, então é claro que gostaria de ficar no paddock e não sair dele. Mas passar tanto tempo sem guiar não é fácil”, disse.