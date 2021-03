F1: Será que Sergio Perez ‘dá’ à Red Bull o que esta procura desde que Riccardo saiu?

Um dos grandes pontos de interesse do Mundial de Fórmula 1 de 2021 é perceber se finalmente o ‘hot seat’ na boxe ao lado de Max Verstappen tem um inquilino que aguente a pressão. No passado recente, Daniel Ricciardo acabou por preferir sair para a Renault, Daniil Kvyat não aguentou o lugar, Pierre Gasly e Alex Albon idem aspas, pelo que resta agora saber se os anos de F1 de Sergio Pérez lhe deram bagagem suficiente para fazer o que a Red Bull precisa: ajudar Max Verstappen a ‘apertar’ com a Mercedes.

Sergio Perez pareceu um pouco ‘desorganizado’ no segundo dia de testes, admitindo que o Red Bull era “totalmente diferente” daquilo a que estava habituado após sete temporadas na Force India/Racing Point, mas no terceiro dia, Perez pareceu estar em muito melhor forma, com o mesmo Red Bull, aparentemente melhor afinado para o seu estilo de pilotagem.

Independentemente de tudo e apesar de ter que se dar algum tempo ao mexicano, vamos ver se a dupla deste ano da Red Bull consegue produzir ao nível da dupla Daniel Ricciardo-Verstappen em 2018. Será um dos pontos interessantes do ano. Para olhar só para o passado mais recente, Alex Albon ‘destituiu’ Pierre Gasly na Red Bull e o francês parece ter rejuvenescido. O anglo-tailandês já nem na F1 está…

Mas tal como disse recentemente Pérez “não tenho absolutamente nada a perder…”