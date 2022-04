F1: Será que o Mónaco tem de mudar? | AutoSport

A F1 está em clara fase de mudança. A todos os níveis a F1 está agora diferente ou num processo de mudança, mudanças que são positivas pois o desporto precisa de evoluir. Sempre foi assim ao longo da história do desporto, mas houve uma pista que nunca mudou muito… Mónaco.

Mónaco sempre foi encarada como a jóia da coroa do calendário da F1. O glamour à volta do evento, a tradição do traçado e os desafios aos pilotos sempre fizeram do Mónaco um dos momentos altos do ano. No entanto, a qualidade das corridas tem sido cada vez mais questionada e a nova geração de carros não foi pensada para nos dar um bom espetáculo na pista do Principado. Carros cada vez maiores e mais pesados, os novos monolugares são exatamente o contrário do que a F1 precisa para dar boas corridas no Mónaco. E, talvez por isso se começa a questionar cada vez mais insistentemente a posição da pista no calendário.

A entrada de novas pistas e a procura por soluções para a qualidade das corridas faz com que o impensável esteja a acontecer… cada vez mais pessoas ponderam se o Mónaco deve ou não fazer parte do calendário, algo que no passado seria um sacrilégio.

Numa sondagem do AutoSport feita no ano passado, desafiamos os leitores a com a seguinte pergunta: Deve o GP do Mónaco ser mantido no calendário? 35.5% dos leitores responderam que a prova deve ser mantida com alterações à pista, 39.2% responderam que a pista deve se manter tal como está e 25.5% indicaram que a prova deveria ser retirada do calendário. A maioria ainda quer ver a F1 no Mónaco.

Zak Brown comentou recentemente a posição do Mónaco no calendário:

“O Mónaco sempre representou a parte mais glamorosa da Fórmula 1. Penso que Miami, Singapura, Las Vegas estão a começar a acrescentar alguns mercados bastante glamorosos”, disse Brown à Reuters. “O Mónaco precisa de chegar aos mesmos termos comerciais de outros Grands Prix e também talvez precise de pensar em formas de adaptar a sua pista, porque à medida que os nossos carros se tornaram maiores, as corridas tornaram-se mais difíceis. É preciso ter em consideração a história, mas é preciso ter em consideração também como é o espetáculo que lá se faz”.

São conhecidas as condições únicas que as equipas têm de enfrentar no Mónaco. Condições que seriam negadas noutras pistas. Mas isto foi sendo aceite porque o Mónaco é… o Mónaco. Mas vemos que esta ideia começa a diluir-se em busca de outros mercados.

O Mónaco é uma ponte entre o presente e o passado. Naquelas ruas vamos comparando gerações, performances, pilotos. A cada corrida o talento dos pilotos é colocado à prova com as proteções sempre tão perto dos carros. Mónaco pode não dar as melhores corridas do mundo, ao nível de incerteza, do número de ultrapassagens, mas é um dos locais mais espetaculares do mundo para se ver um F1 a competir. A F1 está a mudar e talvez por isso o carinho com que era visto o Mónaco começa a diminuir pois outros interesses ganham mais importância. Mas seria bom fazer o esforço para manter a pista e continuarmos a ter uma máquina do tempo que nos permite entender os diferentes desafios de cada era.