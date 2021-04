F1: Será que Lewis Hamilton sai em 2022?

Lewis Hamilton poderá sair da F1 em 2022. Esta é a opinião de Marc Priestley, ex mecânico da McLaren e comentador.

Tendo falado com Hamilton durante um recente dia de filmagens da Mercedes, ele diz ter ficado com a impressão de que a Fórmula 1 já não era o único foco do britânico.

“Não estou 100% convencido de que Lewis estará aqui em 2022”, disse ele no seu canal YouTube. “Não tenho a certeza. Passei recentemente o dia com Lewis, um dia de filmagens, em que tivemos a conversar sobre todo o tipo de coisas e, embora nunca tenhamos discutido isso especificamente, fiquei definitivamente com a impressão de que ele já não está apenas focado na Fórmula 1.”

“É difícil, mas desta vez fiquei definitivamente com a impressão de Lewis de que esta era uma possibilidade. Pode ser que uma vitória no campeonato este ano possa muito bem ajudar a tomar essa decisão por ele. Ou talvez não o faça. Quem sabe”.

Quanto a 2022, Priestley considera que o melhor caminho para a Mercedes seria manter Hamilton e colocar George Russell no segundo carro.

“Eles poderiam fazer um ou dois anos de Hamilton e Russell”, disse ele. “Ensinar o jovem miúdo com o grande mestre. Não sei qual é a solução, mas é um bom problema para a Mercedes, uma vez que têm dois excelentes pilotos em Hamilton e Russell, e de facto Bottas, quando se junta, ele só precisa de o fazer um pouco mais vezes”.