F1: Será que ir para lá dos limites é fundamental para ser campeão? Sondagem

“Houve corridas difíceis, jogadas e momentos questionáveis, mas sei o que estou a fazer, tenho o controlo total do que estou a fazer”, insiste. “Por vezes, claro, com um pensamento por detrás. Controlo bem o que estou a executar em pista. Por vezes, é necessário. Farei tudo o que puder para ganhar”.

Verstappen acredita ter aperfeiçoado o seu talento ao longo dos anos e agora tem controlo total sobre as suas ações na pista. Embora deteste perder, reconhece quando alguém faz um trabalho melhor. A sua exigência com a Red Bull reflete o seu desejo de manter o mais alto nível, já que, em 2024, enfrentará forte concorrência de McLaren, Ferrari e Mercedes.

Max Verstappen não tolera perder e está disposto a fazer tudo o que for necessário para vencer. Se for preciso ir aos limites das regras, o piloto neerlandês não tem qualquer problema em fazê-lo como demonstrado na sua batalha contra Norris no México. Será este o ingrediente necessário para qualquer campeão?

