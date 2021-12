F1, Será que a Mercedes vai apelar? | AutoSport

Já todos sabemos o que até aqui sucedeu, resumindo, os dois protestos da Mercedes foram indeferidos. Resta agora saber se a Mercedes vai apelar para o Tribunal de Apelação. Ficou ontem a saber-se que, ao contrário do que é habitual, a Mercedes só terá até quinta-feira para decidir se avança, e não os habituais 15 dias.

Tudo porque está à porta a Gala da FIA.

Esse tribunal tem poderes para mudar tudo, alterar ou anular resultados de corridas ou campeonatos e há muito histórico. A própria FIA, por vezes apela de decisões dos seus próprios Comissários.

Contudo, ninguém se irá admirar muito que da Administração da Mercedes venha a ordem para Toto Wolff ficar quieto. Já não seria a primeira vez, recorde-se o caso dos motores da Ferrari há três anos, em que Ola källenius ‘travou’ Toto Wolff. Qualquer um de nós, se nos sentirmos injustiçados com, uma multa, por exemplo, temos o direito de apelar, mas por vezes o tempo, a energia e o dinheiro para o fazer podem travar-nos e neste caso, não sendo o dinheiro o problema, a administração da Mercedes pode entender que protelar este caso resultará numa “pior a emenda do que o soneto…”. Ninguém gosta de ser injustiçado, mas também ninguém gosta de ganhar na secretaria. Vamos ver o que acontece.