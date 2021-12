F1: Será que a Mercedes deveria ter escolhido Lando Norris? | AutoSport

George Russell foi o escolhido para o segundo lugar na Mercedes, com a saída de Valtteri Bottas, num fim de ciclo já há algum tempo necessário. Mas outras vozes referem que o piloto a ser escolhido deveria ter sido Lando Norris.

Russell e Norris tiveram as melhores épocas na F1, com a diferença que Norris alcançou uma pole e pódios enquanto Russell teve de se contentar com menos, apesar de ter conseguido um pódio surpreendente em Spa, com circunstâncias especiais, dada a valia do seu Williams. São dois jovens cheios de talento e que vão brilhar ainda mais. Mas alguns comentadores questionam a escolha da Mercedes e apontam Norris como o piloto indicado para o lugar, com Jack Nicholls e Jolyon Palmer:

“Se eu sou a Mercedes… e tenho livre escolha para o segundo lugar ao lado de Hamilton, acho que escolhia Norris em vez de Russell depois deste ano”, declarou Nicholls no podcast F1: Chequered Flag.

E embora esta seja uma afirmação bastante ousada, Palmer concordou.

“Eu vou com o Jack, eu escolhia o Lando”, disse ele. “A forma como ele aguentou o Lewis Hamilton afastado no final daquela corrida em Sochi até que a estratégia e a escolha dos pneus lhe escapou, foi inacreditável. Para um tipo que nunca ganhou uma corrida, ter um sete vezes Campeão do Mundo a pressionar num Mercedes, então começa a chover, e ele ainda vai fora de pista um par de vezes, mas mantendo o Hamilton à distância e todos sabemos como ele é bom no molhado… Foi realmente uma coisa lendária”

“Será que Lando este ano se colocou no escalão superior? Ao lado de Lewis e Max potencialmente”, ponderou Palmer. “Quando se olha para o trabalho que ele fez contra Daniel Ricciardo… Mesmo nas últimas corridas Norris estava bastante à frente de Ricciardo, ele apenas teve muito azar nas jornadas finais, caso contrário teria ficado em quinto lugar no Campeonato. E este é Daniel Ricciardo, sete vezes vencedor, agora oito vezes vencedor, este é um tipo que todos pensavam que poderia ser um campeão num carro de topo, mas Lando tem feito um trabalho muito bom”.

E o leitor, acha que Russell é a melhor escolha para a Mercedes, ou Norris seria a opção mais indicada?

A carregar…

.