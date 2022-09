F1: Será o domínio de Max Verstappen histórico? | AutoSport

Max Verstappen tem tudo para se tornar bicampeão do mundo de F1 e isso poderá acontecer já na próxima corrida se a diferença entre ele e o segundo classificado for de 138 pontos. Portanto, não é uma hipótese demasiado remota. Mas há mais recordes a serem conquistados.

Verstappen, com 11 vitórias no seu CV, está a apenas dois triunfos de igualar o triunfo de Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que conseguiram 13 vitórias numa época apenas. Mas há outro recorde que pode ser batido por Verstappen. Se o piloto neerlandês conseguir terminar a época com 155 pontos de diferença para o segundo, iguala o recorde de Vettel que conseguiu ser campeão com 155 de vantagem para Fernando Alonso em 2013. Neste momento a distância entre Verstappen e Charles Leclerc é de 116 pontos, pelo que não é de todo descabido pensar que este recorde também possa ser batido este ano.