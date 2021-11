F1: Será Max Verstappen capaz de repetir o feito de Nico Rosberg? | AutoSport

A 27 de Novembro de 2016, Nico Rosberg foi segundo no GP de Abu Dhabi e conquistou o título de campeão do Mundo de F1, destronando Lewis Hamilton. Desde então mais ninguém foi capaz de repetir o feito do alemão. Será Max Verstappen capaz de o fazer?

2016 foi um ano de avanços e recuos. De recuperações incríveis, azares mecânicos e resultados desportivos que levaram os pilotos da Mercedes ao limite, do ponto de vista psicológico. Uma temporada em que Hamilton chegou a ter 43 pontos de desvantagem para o seu colega de equipa, depois de este vencer, de forma consecutiva, as quatro primeiras provas do calendário. E em que o piloto inglês deu azo a uma ‘remontada’ digna dos melhores contos de fadas, transformando, no início de agosto, um cenário preocupante num comando de 19 pontos. A seguir foi a vez de Rosberg brilhar novamente, vencendo nos Grandes Prémios da Bélgica, Itália e Singapura de forma consecutiva. Duas corridas depois, a desistência de Hamilton na Malásia parecia ter entregado, em definitivo, o primeiro campeonato da carreira do alemão, que voltou a estabelecer a diferença em 33 pontos. Mas eis que um novo surto vitorioso do colega na Mercedes foi adiando esse sonho.

Chegámos à última corrida do ano, em Abu Dhabi, com tudo por decidir. Mas com Rosberg na dianteira, graças aos 12 pontos que separavam os escudeiros dos ‘Flechas Prateadas’. No momento decisivo, o alemão fez a corrida calma que lhe competia, e que no fundo marcou este fim de época. Qualificou-se em segundo, conseguiu manter a posição no arranque e não cometeu qualquer erro para emular o pai e tornar-se no segundo filho de um antigo campeão do mundo (Damon Hill foi o primeiro, repetindo o feito de Graham) a sagrar-se ‘rei’ da Fórmula 1.

Foi uma luta dura, que exigiu tudo dos pilotos, num confronto interno que desgastou a Mercedes como nunca. Rosberg fez o “all in” para se sagrar campeão, com um nível de comprometimento que exigiu tudo e mais alguma coisa do alemão. Rosberg viveu a época 2016 100% focado na F1 dando tudo o que tinha para superar um dos melhores de sempre, conseguindo atingir o resultado desejado. Chegou ao fim e disse: “Alcancei este sonho de criança, e não estou disposto a ter novamente o mesmo nível de comprometimento por mais um ano. Não estou interessado em ser quarto ou qualquer outra coisa. Sou um lutador, quero vencer, e por isso não estou interessado em fazê-lo novamente. Portanto, decidi seguir o coração e o coração disse-me para parar…”

No entanto, admitiu que se tivesse ficado em segundo teria continuado. Mas o que Rosberg fez merece ser destacado. Em termos de talento puro, o próprio já admitiu que não tem os mesmos argumentos de Hamilton, mas o alemão soube jogar de forma inteligente as suas cartas, entrou no jogo psicológico de Hamilton, num duelo duríssimo entre dois pilotos que em tempos eram amigos. A amizade desfez-se e ficou apenas a animosidade típica de quem luta pelo troféu mais desejado do automobilismo. A luta foi apaixonante e no final sorriu ao alemão.

Como curiosidade, Rosberg conquistou 9 vitórias e 16 pódios em 2016… o mesmo número de vitórias e pódios que Verstappen tem agora. Mas para o neerlandês ser campeão terá de fazer melhor que Rosberg.

Mas a luta Hamilton vs Verstappen mostra-nos um cenário diferente do que em 2016. Se no ano do título de Rosberg, sentimos que o alemão estava no seu limite, que não podia dar muito mais e que a pressão que sentia tinha influência clara na sua postura dentro e fora de pista, Verstappen tem encarado este desafio com uma tranquilidade espantosa. Os confrontos em pista tem sido muito duros, talvez mais duros do que na luta Hamilton vs Rosberg, mas em compensação os jogos psicológicos não atingiram este ano a mesma proporção, talvez porque Hamilton tenha entendido que Verstappen não se deixa afetar com isso e porque o jovem da Red Bull não tem interesse em entrar nesse jogo.

Rosberg pode orgulhar-se de ter conquistado o título contra um dos melhores da história, numa altura em que Hamilton estava no topo da sua forma. Foi a prova que um bom piloto pode bater-se contra um predestinado, mesmo que isso signifique dar tudo de si. Mas este ano vemos um campeonato diferente, em que o mesmo predestinado que ficou a perder em 2016 encontrou outro piloto com um talento equivalente ao seu. Um jovem que tem aguentado todos os desafios que Hamilton tem atirado sem dar sinais de fraquejar, numa luta que tem despertado paixões e alguns ódios. Verstappen tem mais para dar do que Rosberg e tem tudo para conseguir repetir o feito do alemão (e muito mais). Mas do outro lado está um determinado Hamilton que quer chegar ao oitavo título.