F1: Será esta a traseira do novo Alfa Romeo? | AutoSport

A Alfa Romeo mostrou um pouco do que será o novo carro de 2022. Foi feito anúncio feito sobre uma nova parceria com a WildBrain CPLG, uma das principais agências mundiais de entretenimento, desporto e licenciamento de marcas. Ao abrigo do acordo, a WildBrain CPLG tratará de todas as marcas pertencentes ao Grupo Sauber e montará uma gama estratégica de merchandise de várias categorias para a Sauber, incluindo vestuário, acessórios, calçado, presentes, acessórios para automóveis, brinquedos e artigos de coleção, com um enfoque inicial nos mercados britânico, Europa, Médio Oriente, África, além dos mercados chinês, indiano e norte-americano.

Com uma rica carteira de entidades, incluindo a Sauber Motorsport AG, que opera a Alfa Romeo F1 Team ORLEN; Sauber Technologies e Sauber Esports, o Grupo Sauber tem uma oferta multifacetada para levar tanto aos fãs como aos clientes. Para além da gama que irão criar para a divisão Motorsport, a WildBrain CPLG irá concentrar-se inicialmente em produtos domésticos e de estilo de vida para a Sauber Technologies, enquanto que, para a Sauber Esports, as categorias-alvo incluirão vestuário de moda, brinquedos, coleccionáveis e acessórios de jogos, bem como produtos e parcerias digitais. WildBrain CPLG utilizará a perícia da Sauber Technologies, que inclui impressão 3D, aerodinâmica e tecnologia de Fórmula 1, e aproveitará a precisão, eficiência, inovação e atributos de desempenho destas propriedades para as alargar às categorias do dia-a-dia.

Juntamente com este anúncio foi mostrado o que poderá ser a traseira do nono monolugar, o C42-Ferrari. Embora o carro de 2022 continue a ter Unidade Motriz Ferrari, a equipa Hinwil optou por conceber a sua própria caixa de velocidades e conjunto de suspensão traseira em vez de confiar, como acontecia anteriormente, nos elementos fornecidos pelo seu parceiro de motor.