F1: Será desta que Max Verstappen luta pelo título com Lewis Hamilton?

Ao que tudo indica este ano a Red Bull parece estar em condições de dar mais luta à Mercedes.

Numa altura em que já se viram e ouviram ‘mind games’ de parte a parte, no próximo fim de semana vai fazer-se um pouco mais de luz quanto à questão.

Para já, a Mercedes destaca a forma apresentada pela Red Bull nos testes de pré-época, e a Red Bull referir que a sete vezes seguidas campeã mundial, Mercedes continua a ser a equipa a bater.

Max Verstappen diz que a Mercedes “quer que as pessoas pensem que somos os favoritos e nos pressionem”, mas a verdade é que a Red Bull parece mesmo estar mais próxima da Mercedes do que tem estado nos últimos anos.

Será que é desta que o principal candidato ao título, Lewis Hamilton, vai ter a mais forte ameaça desde 2016? Há várias razões para acreditar que sim…

Até aqui, Lewis Hamilton sempre teve um carro melhor que a Red Bull, mas este ano, parece que a Red Bull tem finalmente um monolugar quase, ou mesmo ao nível do Mercedes, e se isso se confirmar, ‘temos’ campeonato, pois não será pelo piloto que a equipa perde.

Até aqui a Mercedes controlou quase tudo, qualificações, e a estratégia de corrida. Sempre fez tudo como quis. Agora pode não ser assim, até porque em teoria Sergio Pérez vai encostar mais do que alguma vez os Red Bull fizeram nos últimos anos. É que é muito diferente, e só para dar um exemplo a Mercedes com os seus dois carros escolher o melhor momento para ir às boxes, cobrindo duas hipóteses enquanto a Red Bull só tinha Verstappen.

Quanto mais pressão existir, mais erros haverá. Ter tantas primeiras linhas da grelha como tem sucedido com a Mercedes já não será tão evidente este ano.

Claro que isto só será verdade se a Red Bull confirmar a sua competitividade.

Por outro lado, seria engraçado perceber como reagiria Lewis Hamilton a um campeonato como 2016, mas agora tendo Max Verstappen do lado de lá. Em 2016 ninguém duvida que Hamilton perdeu essencialmente devido a azares mecânicos, e a uma má corrida (Japão) deixando margem a Rosberg para lhe bastar ser segundo em todas as corridas atrás de Hamilton, daí para a frente. O que sucedeu.

Agora com Verstappen, talvez nem sejam precisos azares, porque hoje em dia o holandês é piloto para bater Hamilton num campeonato. Não é líquido que o consiga com carros de competitividade semelhante, mas que Hamilton iria ter vida bem mais difícil, isso também ninguém duvida.

Por fim, Verstappen tem este ano em teoria, ao seu lado, um piloto, Sergio Perez, que deverá andar bem mais próximo da frente do que andaram Pierre Gasly e Alex Albon nos dois últimos anos, e com a destreza de Perez na gestão de pneus, isso vai ser um factor a ter em conta nas tardes de domingo.

Bottas continuará a ser um companheiro de equipa que pode vencer corridas e colocá-lo sob pressão, particularmente na qualificação, mas o finlandês tem sempre mais ‘stresses’ do que Hamilton e provavelmente este ano, Bottas já não vai conseguir segurar tantas vezes, Verstappen. E sem esse ‘resguardo’, Hamilton pode ver-se bem mais em ‘apuros’…’

Resta agora aguardar pelo arranque da F1 de modo a perceber se isto é só ‘wishful thinking’, realidade virtual, ou verdade. Se for esta última, ‘temos’ campeonato.