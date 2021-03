F1: Será 2021 o grid mais bonito dos últimos anos?

Os fãs estão no geral muito agradados com as decorações que temos visto serem apresentadas. Falta apenas conhecermos as decorações da Williams e da Ferrari (que não deverá ser surpreendente), mas para já os oito carros apresentados mereceram na globalidade elogios por parte dos fãs.

As maiores novidades surgiram da parte da Aston Martin e da Alpine, dois nomes novos na grelha que deixaram uma boa primeira impressão com carros bonitos. A Haas também surpreendeu com um esquema de cores surpreendente com as cores da bandeira russa em destaque. As restantes equipas aprimoraram os esquemas do ano passado, que já tinha sido uma das melhores colheitas no que à decoração diz respeito. O que acha das decorações até ao momento?

















