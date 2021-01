F1: Semana ocupada em Fiorano com Carlos Sainz a estrear-se na Ferrari

Foram sete os pilotos que estiveram em Fiorano, a bordo do Ferrari SF71H, o monolugar de 2018. Para além dos pilotos da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, Mick Schumacher, Callum Ilott, Robert Shwartzman, Marcus Armstrong e Giuliano Alesi também pilotaram o SF71H.

Para o diretor desportivo da equipa italiana, Laurent Mekies: “Cinco dias e sete pilotos em pista. Foi uma semana muito ocupada, onde cobrimos mais de 1500 quilómetros entre todos”.

“O aspeto mais importante do teste foi dar aos pilotos da equipa oficial, o Carlos e o Charles, a oportunidade de pilotar após a pausa de inverno. Para os rapazes da academia, foi mais uma oportunidade para eles pilotarem um fórmula 1. Para o Carlos e o Marcus, este foi o “primeiro” testes, com o espanhol a fazer a estreia na equipa e o piloto da Nova Zelândia pela primeira vez num carro destes”, finalizou Mekies.

“For Giuliano, the test represented a farewell gift, as his time with the FDA has come to an end. I think the best thing about the week was the atmosphere in the garage at our home track, with all the guys really happy to be back on track, to prepare as well as possible for the upcoming season.”