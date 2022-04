F1: Sem resolver os problemas de oscilação, Aston Martin não conseguirá melhorar | AutoSport

A Aston Martin continua à procura de mais performance no seu AMR22 mas essa busca passa inevitavelmente por resolver o problema das oscilações caraterísticas que têm afetado a maioria das equipas neste arranque de época.

Os engenheiros da Aston Martin apostaram num conceito agressivo com uma altura ao solo reduzida o que, com as oscilações complicou tudo. O carro não pode ser colocado na altura para que foi projetado e por isso a performance esfuma-se, como explicou Andrew Green, diretor técnico da Aston Martin, à Auto Motor und Sport. :

“Para maximizar o apoio aerodinâmico, estabelece-se uma altura para o veículo que se pensa lhe dará o maior rendimento. Depois a forma do carro evolui a partir disso. Escolhemos uma altura reduzida ao solo. Conseguimos ver o objetivo, pelo que parecia ser o caminho certo a seguir. Nenhuma das nossas simulações sugeria que nos daria um problema com a instabilidade do carro”.

“Algumas equipas simplesmente não sentem tanto as oscilações porque o fluxo dos seus carros funciona com mais distância ao solo”, disse ele. “Outras que seguiram o nosso caminho estão agora a ter grandes problemas porque os nossos carros perdem muito tempo quando estão fora da janela de altura do veículo para o qual foram concebidos. Não é um trabalho que se faça do dia para a noite, é um processo complexo porque temos de abandonar o nosso conceito de desenvolvimento e tomar um caminho diferente. É por isso extremamente importante compreender plenamente o problema das oscilações. Chegámos agora a um ponto em que estamos confiantes de que podemos encontrar uma solução. É claro que isso custa muitos recursos. Não faz sentido pensar em como podemos fazer com que o carro ande mais depressa de outra forma. Antes de mais, este problema tem de ser resolvido. Sabemos que este carro pode fazer muito mais. Só temos de nos colocar em posição de explorar este potencial”.