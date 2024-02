F1: Sem objetivo específico na classificação, Alessandro Alunni Bravi quer “melhorar o desempenho do carro” | AutoSport

A Sauber inicia este ano com uma nova identidade, após um período de parceria com a Alfa Romeo, estando numa fase em que espera pela entrada oficial da Audi. Os responsáveis da equipa suíça negam que esta seja uma fase de “transição”, querendo já melhorar o seu desempenho e apresentar resultados antes de 2026.

A Sauber quer aproximar-se um pouco mais do topo da classificação, começando o trabalho para que a Audi consiga entrar e, em pouco tempo, ser uma equipa capaz de lutar pelas primeiras posições, mas o representante da equipa, Alessandro Alunni Bravi não quer apontar um objetivo específico na classificação para esta temporada, preferindo que exista uma melhoria do desempenho do carro, que, como já referimos antes, é mais do que uma evolução do C43.

No evento de apresentação do C44, Bravi afirmou que todos estão “confiantes em relação a este carro e à nossa equipa”, mas prefere “não falar de objetivos específicos, porque é sempre difícil comprometermo-nos com números, mas os nossos objectivos são claros: melhorar o desempenho do nosso carro e do nosso ‘pacote’”.

O representante da estrutura salientou que por ‘pacote’, se refere “a todas as áreas, desde a equipa de corrida às operações em pista, às paragens nas boxes, à estratégia”, reforçando que é preciso melhorar “mais do que apenas o desempenho do carro, e estamos empenhados em todos os departamentos para dar este passo, este é o objetivo. Depois, veremos qual será a nossa posição à medida que a época avança”.

A Sauber quer fazer melhor do que fez em 2023, um ano em que viu a Williams, que também apresentou o projeto da temporada no mesmo dia, ultrapassá-la na classificação e na fase final, também a AlphaTauri o fez.