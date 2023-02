F1: “Sem o Ricciardo provavelmente não teria existido um Drive to Survive” | AutoSport

O Drive to Survive foi um dos grandes trunfos da F1 para aumentar a sua popularidade. A história de uma época contada com uma roupagem diferente (mais dramática) agarrou milhares e converteu pessoas que não ligavam à F1 em fãs. Mas dentro da série, há sempre alguns pilotos que se destacam.

Um deles é obviamente Daniel Ricciardo. O piloto australiano é uma das estrelas da série e o produtores Paul Martin admitiu que sem Ricciardo, não haveria série, destacando também Pierre Gasly:

“Sem o Daniel, penso que provavelmente não teria havido um Drive to Survive”, disse Martin ao The Post. “Ele foi o primeiro piloto com quem falámos sobre o assunto, o primeiro que nos convidou para a sua casa na Austrália. Senti-me muito emocionado com a sua partida. Para mim, Gasly sempre desempenhou também esse papel. A série tem estado nesta incrível viagem com Pierre e eu sinto-me bastante ligado a ele. Vimo-lo passar por alguns pontos baixos incríveis: a época em que foi despromovido e quando o Anthoine morreu. Portanto, vê-lo finalmente ter uma oportunidade de novo num carro competitivo vai ser ótimo. Ele cresceu no ecrã como piloto e como pessoa, por isso penso que ele será alguém que irá realmente preencher a lacuna que o Daniel deixa. Mas não ficaria surpreendido se Daniel aparecesse no programa em algum momento deste ano. Ele é o tal personagem… se algumas equipas começarem a correr mal e algum piloto tiver fraco rendimento, não ficaria surpreendido se visse o Daniel de volta a um lugar”.