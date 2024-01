F1: Sem o limite orçamental a “Haas já não estaria cá”, diz Günther Steiner | AutoSport

O responsável da Haas admitiu que o limite orçamental ajudou a sua equipa a manter-se na Fórmula 1, apesar de insistir que o aumento no valor máximo, e não abrangido pelo limite orçamental, para melhorar as fábricas das equipas (CapEX), não é a melhor solução para os problemas da sua estrutura.

Steiner salientou anteriormente ter ficado surpreendido pela falta de melhoria do desempenho do VF-23, o carro da temporada de 2023, tendo a Haas terminado no último lugar do mundial de construtores e com vários problemas para resolver no seu monolugar tendo em vista a próxima época, mas mesmo assim, considera o chefe de equipa, é possível estar próxima da concorrência em 2024, em resultado do limite no valor a investir no desenvolvimento igual para todas as estruturas.

Sem o regulamento financeiro em vigor, a Haas podia ter fechado portas ou ter sido vendida, assegura Günther Steiner. “Em geral, sem o limite orçamental, penso que a Haas já não estaria cá”, disse Steiner no mais recente episódio do podcast KTM Summer Grill. “Tal como algumas outras equipas, porque a diferença era demasiado grande e tudo se resumia a saber quanto dinheiro se podia gastar”.

Steiner voltou a referir que “2020 e 2021 foram anos muito difíceis” para a Haas, não sabendo se a equipa podia “continuar na Fórmula 1 ou não, mas em 2022, passamos a estar, não diria mega fortes, mas bastante fortes e queríamos construir a partir daí. No início de 2023, continuamos a trabalhar nesse sentido e voltamos bem, mas depois – não vos quero maçar com essa história – não tomou o melhor rumo, mas penso que o limite orçamental, em regra, é muito bom para a Fórmula 1”.O responsável da Haas salienta que não se “deve apenas ao limite de custos”, mas também à “distribuição mais equitativa dos prémios” da Fórmula 1.

Ao abordar o tema do CapEx, Steiner voltou a reforçar, que apesar de poderem investir mais nas fábricas do que inicialmente previsto, é preciso que as equipas tenham dinheiro para aproveitar a alteração regulamentar da FIA. E se isso for possível, melhorar as instalações vai requerer mais elementos para trabalhar nos diversos departamentos e esse custo – com o pessoal – é abrangido pela regra do limite orçamental, uma vez que é dinheiro gasto com as operações da equipa. Não sendo, na opinião do responsável da Haas, a melhor solução encontrada para fazer evoluir as infraestruturas das equipas.

Foto: Zak Mauger / LAT Images