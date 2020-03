F1: Selecção de pneus para Melbourne

São conhecidas as selecções de pneus para o primeiro GP do ano. Melbourne é o palco do regresso à competição e as equipas já escolheream as borrachas para o primeiro evento.

A Mercedes, Renault, Haas e Alfa Romeo foram as mais agressivas nas suas escolhas com dez conjuntos de pneus para cada um dos seus pilotos. A Red Bull por seu lado aposto em três compostos de pneus médios enquanto a Ferrari dividiu a estatégia com Charles Leclerc com três conjuntos de médios e Sebastian Vettel com dois conjuntos. Dadas as características do asfalto australiano, menos abrasivo a escolha recaiu maioritariamente nas borrachas mais macias.