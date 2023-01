F1: Seis duplas novas em 2023 | AutoSport

O mercado de pilotos foi muito movimentado em 2022 pelo que em 2023 teremos uma grelha muito diferente. Das dez equipas da grelha, seis apresentaram novas duplas.

Não se pode dizer que a estabilidade tenha sido a palavra mais usada em 2022 quando as equipas olharam para as suas duplas de pilotos. Com as entradas, saídas e trocas, seis equipas terão duplas novas.

Alpine, McLaren, Aston Martin, Haas, Alpha Tauri e Williams uma cara nova. No entanto, há um elemento de estabilidade, pois nenhuma equipa fez um corte radical com o passado, mantendo um piloto da época transata. Curiosamente, as duas equipas que terminaram no topo da tabela são as que mantêm as duplas há mais tempo. Não é um tempo considerável, pois Red Bull e Ferrari vão para a terceira época com as mesmas duplas. Mercedes e Alfa Romeo são as restantes equipas que mantiveram os pilotos de 2022. Muitas novidades em 2023.