F1: Seidl tinha informado McLaren que sairia no final do seu contrato, diz Zak Brown | AutoSport

Andreas Seidl passou a chefe de equipa da McLaren na Fórmula 1 em 2019 com contrato assinado até 2025, que como sabemos agora, não cumpriu até ao final. Hoje foi anunciada a sua saída de Woking, assumindo em janeiro de 2023 a função de CEO na Sauber substituindo Frédéric Vasseur, que após algumas semanas de rumores, foi confirmado como próximo chefe de equipa da Ferrari. Seidl não terá as mesmas funções de Vasseur na estrutura suíça, tendo que encontrar um chefe de equipa para a equipa de F1.

Mesmo saindo neste momento, o CEO da McLaren Zak Brown admitiu que Andreas Seidl já tinha informado a equipa da sua intenção de não renovar contrato no final deste.

“Andreas, que fez um excelente trabalho aqui na McLaren durante as últimas temporadas, de uma forma muito transparente, informou-me durante a época que iria para outro lugar quando o seu contrato terminasse no final de 2025”, disse o responsável máximo da McLaren após a notícia da saída do até agora chefe de equipa. “Foi bastante claro qual seria o destino, o que é bastante compreensível, dado o seu passado. Nesta altura, pretendíamos continuar como até agora, porque a relação era muito saudável e a sua disciplina de trabalho era muito forte. O que íamos fazer, no final da época, era anunciar que a mudança ocorreria no final de 2025”.

Brown acrescentou que se tornou muito claro, quando ficou a saber que Vasseur iria para a Ferrari, o ainda proprietário da Sauber, Finn Rausing o contactou para saber o que seria necessário para Andreas Seidl sair mais cedo da McLaren. O CEO da estrutura britânica salientou que nunca teve qualquer tentação em impedir que Seidl assumisse o novo projeto com a Sauber quando surgiu a oportunidade.