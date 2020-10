F1, Seidl: “Não é surpresa que o Racing Point seja o carro mais rápido nesta batalha”

Na luta pela terceira posição no Campeonato de Construtores na Fórmula 1 estão a McLaren, a Racing Point e a Renault, com vantagem para a equipa de Woking, com 106 pontos.

No Grande Prémio da Rússia, a Renault teve uma boa prestação, com ambos os seus carros a terminarem nos pontos. A Racing Point também ganhou terreno com o quarto lugar de Sergio Pérez, enquanto a McLaren não pontuou (algo que não acontecia desde o Grande Prémio do México de 2019).

Agora, segundo o chefe de equipa da McLaren, apesar de estarem em vantagem no campeonato, Andreas Seidl afirma que “não é surpresa que o Racing Point seja o carro mais rápido, por alguma margem, nesta batalha”.

“Apesar disso, conseguimos com os nossos pilotos um grande desempenho e demos um passo em relação ao ano anterior. Mas, devemos ser o quarto ou quinto carro mais rápido. Apesar dessa constatação, não nos deixamos levar e continuamos a desenvolver o nosso monolugar”.