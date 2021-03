F1: Segurança para prova na Arábia Saudita não está em causa

No primeiro fim de semana de competição da Fórmula E chegaram relatos de ataques com misseis que foram anulados pelas defesas antiaéreas das forças sauditas.

Com a F1 a deslocar-se àquela zona do globo no final da época, surgem dúvidas se a segurança do Grande Circo está em risco. Mas os responsáveis da competição afirmaram que não há motivo para alarme.

Um porta-voz da F1 afirmou o seguinte: “A segurança do pessoal e dos espectadores de F1 é sempre a consideração primordial. Cada promotor e país anfitrião dedica recursos e conhecimentos consideráveis ao planeamento e ensaio dos dispositivos de segurança e a F1 tem uma equipa de segurança que revê esses dispositivos na fase de planeamento. A F1 nunca iria a algum lado se não tivesse confiança de que o governo anfitrião e as suas agências de segurança tivessem os riscos devidamente mitigados e sob controlo”.

Um porta-voz da FIA acrescentou: “A FIA reitera a declaração da Fórmula 1 no que diz respeito à consideração primordial da segurança de todo o pessoal e espectadores. A FIA, como faz em qualquer país onde realiza eventos, confia no país anfitrião para garantir a segurança do evento e daqueles que participam e observam. A FIA tem toda a confiança de que o governo saudita e as suas agências têm tanto a tecnologia como a capacidade para garantir esta segurança e proteção”.

O primeiro Grande Prémio na Arábia Saudita está agendado para o fim-de-semana de 3 a 5 de Dezembro.