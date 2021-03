F1, Segundo Mark Webber: “Melhor oportunidade para a Red Bull bater a Mercedes”

Mark Webber é de opinião que o facto das regras não terem mudado muito de 2020 para 2021, a Red Bull terá a melhor possibilidade dos últimos anos para bater a Mercedes. O ex-piloto australiano é de opinião que Max Verstappen pode finalmente competir pelo título mundial, e se tiver um monolugar à altura, vai ficar a saber-se se é piloto para bater Lewis Hamilton.

À maioria parece que sim, todos sabemos que Verstappen é capaz de bater Hamilton, já o fez várias vezes, mas na extensão de um campeonato, é outra ‘música’, e Webber acha que pode ser este ano: “A Red Bull nunca se afasta muito e depois de ter terminado no ano passado com a vitória de Max em Abu Dhabi tem este ano a melhor oportunidade de sempre para bater a Mercedes”, disse Webber ao De Telegraaf.

“Verstappen não tem outra escolha neste momento. Na Red Bull, ele tem de o fazer. Não há lugar na Mercedes, até o Lewis parar. O Max ainda está no início da sua carreira, mas já tem muita experiência. O que o Max tem conseguido até agora é fenomenal. Seria ótimo se ele e Lewis guiassem para a mesma equipa, mas isso não vai acontecer. É por isso que espero que a Red Bull tenha o carro para lutar pelo título este ano. Isso seria o topo, para todos’. Max está ao nível do Lewis. Como será isso em 23 corridas que ainda não sabemos. O Lewis toma muito frequentemente as decisões certas no momento certo, mas isso é mais fácil quando se tem o melhor carro. Lewis e Max estão numa classe à parte. O Lewis está a escrever os últimos capítulos do livro da sua carreira e talvez saia depois desta temporada, embora eu duvide disso. Depois, será entre Max e Charles Leclerc. No que diz respeito ao futuro da F1, estamos em boas mãos”, conclui Webber.