F1: Segundo Helmut Marko, VW favorece motor de 4 cilindros | AutoSport

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko em entrevista ao site formel1.de, deu a conhecer alguns pormenores da reunião realizada na Áustria entre os fabricantes de unidades motrizes atuais, a FIA e F1 e ainda, os convidados da Audi e Porsche.

O conselheiro da Red Bull, começou por explicar que ainda este mês será feita uma avaliação de custos para aferir se os atuais V6 serão mais caros que introduzir alguma outra alteração.

“Foi reconhecido que trabalhamos sob pressão do tempo. Uma avaliação de custos deverá ocorrer em julho. Uma comparação será feita: um V6 é mais caro a médio prazo do que um novo motor? (…) Os nossos cálculos dizem-nos que será mais favorável um novo motor. Temos um motor com oito anos na Fórmula 1 e seriam necessárias muitas mudanças – em particular devido à introdução dos combustíveis sintéticos.”

Segundo Marko, o grupo VW favorece uma alteração na arquitetura do motor de combustão.

“Do lado do VW, penso que favorecem um [motor] de quatro cilindros. É claro que eles [VW] são a favor de um motor completamente novo para que possam competir de igual para igual.”