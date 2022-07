F1: Segundo Christian Horner, limites de pista serão ainda pior em Paul Ricard | AutoSport

A questão dos limites de pista foi muito falada no GP da Áustria, mas Christian Horner acredita que em Paul Ricard esse problema será ainda maior. Para o chefe da Red Bull, os pilotos terão ainda mais tendência a ir fora de pista no traçado francês, o que dará mais dores de cabeça. Falando do caso de Áustria, Horner apontou Paul Ricard como a pista onde os limites de pista darão mais problemas:

“Penso que o problema é a natureza do circuito [Áustria] que convida os pilotos a ir para lá dos limites da pista”, disse Horner. “E, claro, houve muitos, muitos pilotos que infringiram isso durante o fim-de-semana. Penso que a minha preocupação não é tanto aqui. Paul Ricard será um problema maior na medida em que há um ganho de tempo genuíno ao sair de pista. E, obviamente, ali as escapatórias são de alcatrão, o que convida ainda mais a ir fora de pista”.