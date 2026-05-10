F1: Segundo a McLaren, Mercedes continua a ser a equipa mais rápida

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, afirmou que a Mercedes continua a ter o carro mais rápido da Fórmula 1, apesar do significativo pacote de atualizações trazido pela McLaren para o Grande Prémio de Miami ter aproximado o MCL40 da frente da grelha.

A McLaren registou uma melhoria assinalável em Miami, conquistando a pole position e uma dobradinha na corrida sprint, enquanto Lando Norris lutou pela vitória no Grande Prémio. Este desempenho representa uma evolução clara face ao início da temporada.

Ainda assim, Stella foi claro na sua análise, identificando zonas específicas do circuito de Miami onde o W17 se mostrou superior ao MCL40, nomeadamente nas curvas de alta velocidade, onde a Mercedes ganhava tempo. O chefe de equipa italiano sustentou ainda a sua avaliação na análise dos ritmos de corrida, referindo que Antonelli teve fins de stints muito fortes.

Para os próximos eventos, a Mercedes deverá introduzir atualizações mais abrangentes no Grande Prémio do Canadá, onde a McLaren também prevê trazer melhorias.

“Acho que há alguns indicadores de natureza diferente, mas todos quantitativos, que revelam um quadro em que a Mercedes tem um carro mais rápido” disse Stella, citado pelo racingnews365.com. “Acho que na qualificação vimos que a Mercedes não tem qualquer problema com a entrega de potência elétrica, ao contrário do que aconteceu na qualificação sprint e, em média, se observarmos o comportamento dos carros nas curvas, eles são mais rápidos do que nós. As curvas em que são principalmente mais rápidos são as de alta velocidade. Na secção das curvas 4, 5, 6, 7, 8, ganham bastante à McLaren.”

“E depois na corrida, se olharmos para o final do primeiro stint e para o final do último stint, Antonelli, no primeiro, fecha a diferença, e no último, abre a diferença. Por isso acho que todos estes fatores indicam que a Mercedes tem um carro mais rápido. Quando éramos mais lentos, a nossa execução foi perfeita, como na qualificação sprint, e a execução deles ficou alguns décimos abaixo do seu potencial.”