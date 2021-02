F1: Segunda prova no Bahrein em cima da mesa

Flexibilidade é a palavra de ordem a organização do calendário 2021 da F1 e está em cima da mesa fazer duas provas no Bahrein, tal como aconteceu em 2020.

Há ainda uma vaga por preencher no calendário de 23 corridas da F1 e todos os rumores apontam para que Portugal seja o palco desejado para a terceira prova do mundial. Mas a situação piorou drasticamente no começo do ano, com a pandemia a atingir proporções nunca vistas no nosso país. Como não é certo como vai evoluir a pandemia até o final de abril, data agendada para a terceira ronda do ano, outras soluções começam a ser pensadas.

Os responsáveis da F1 têm em cima da mesa várias opções e uma das mais simples é o Bahrein. Sendo já palco dos testes de inverno e da primeira prova do ano, o circuito de Sakhir, pode voltar a receber duas provas. O traçado exterior, usado pela primeira vez na F1 no ano passado, provou ser interessante e deu uma boa corrida. Com esta solução a F1 poderia despachar logo duas corridas do calendário preenchido de 23. Não é descabido então que esta solução possa ganhar força, se o caso português não melhorar. São no entanto apenas ideias e potenciais soluções.