F1: Sebastien Vettel foi o “cupido” de Ogier | AutoSport

A Corrida dos Campeões é uma oportunidade única de vermos os pilotos num registo mais leve e descontraído, ao mesmo tempo que vão mostrado todo o seu talento. E é também aí que se criam laços de amizade por vezes improváveis. É o caso de Sebastien Ogier e Sebastian Vettel.

Ogier mostrou admiração pelo talento do alemão, mas também admitiu que o alemão teve um contributo fundamental na sua vida pessoal:

“Já não falo com Seb há alguns meses, mas as nossas esposas falam muito entre si, muito mais do que nós e dizemos sempre que nos devemos encontrar, que devemos fazer alguma coisa. Tenho a certeza que nos encontraremos de novo em breve. Mas o engraçado é que eu vejo o Seb como casamenteiro” disse Ogier. “Não sei se foi a primeira vez que nos encontrámos, mas uma das primeiras vezes que nos encontrámos foi na Race Of Champions em 2012, ele estava lá a correr pela Alemanha com Michael Schumacher, e eu estava lá pela França com Romain Grosjean, e digamos que no final da época todos estão bastante descontraídos. Por isso, tivemos um afterparty bastante louca e havia lá um pouco de álcool à mistura. Costumo brincar que foi graças ao Seb que eu e a minha mulher acabamos juntos!”