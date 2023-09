F1: Sebastien Vettel admite que o regresso de Mick Schumacher é improvável | AutoSport

Sebastian Vettel é de opinião que se torna cada vez mais difícil o regresso de Mick Schumacher à F1, sendo que para 2024 é praticamente impossível arranjar um lugar. O jovem Schumacher, que já tem 24 anos, trabalha como piloto reserva na Mercedes, tem esperança de regressar na próxima época, mas Vettel diz que é cada vez menos provável, pelo que ficar onde está agora é importante, até porque as hipóteses de a Alemanha regressar ao calendário da Fórmula 1 são escassas neste momento: “Os custos envolvidos na organização de um grande prémio são muito elevados e talvez os alemães sejam demasiado realistas. A Fórmula 1 tornou-se mais popular em todo o mundo, mas não na Alemanha”, disse Vettel que deve estar presente no GP do Japão, em Suzuka, dentro de duas semanas, pois terá qualquer coisa pessoal para anunciar no âmbito das causas que tem vindo a abraçar..