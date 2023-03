F1, Sebastien Ogier: “Tenho a certeza que Vettel podia ter sucesso nos ralis” | AutoSport

Sebastian Ogier acredita que Sebastian Vettel poderia ter sucesso nos ralis. O campeão do WRC olha para o Campeão da F1 com respeito e admiração e tem a convicção de que Vettel poderia dar nas vistas nos ralis.

Sempre gostei de ralis, é um grande desafio porque é tão diferente do que fazemos nas corridas de circuito…”. Foi o que disse Vettel no início do ano, por altura da Race of Champions. Ogier acredita nas capacidades do alemão fora das pistas:

“Seb e eu sempre falámos em trocar de lugares e consegui testar para a Red Bull na F1 há alguns anos, o que foi uma experiência espantosa, embora nunca tenha tido a oportunidade de trocar de lugares com Seb. Tenho quase a certeza que ele poderia ser bem-sucedido nos ralis porque tem muito talento como piloto de corridas, mas também é um tipo inteligente. Não tenho a certeza se estará na sua agenda porque ele é um grande homem de família. Tenho a certeza que ele está a desfrutar do tempo com a sua família e provavelmente não está preparado para os deixar por muito tempo novamente. Penso que seria mais uma experiência divertida para ele tentar – mas nunca se sabe. O que eu sei é que ele continuará a fazer grandes coisas neste desporto, quer esteja ou não ao volante.”