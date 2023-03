F1, Sebastien Ogier: “Sebastian Vettel merecia melhores resultados desportivos” | AutoSport

Numa nova rubrica do site F1.com, algumas personalidades são desafiadas a escolher o seu ícone da F1. Sebastien Ogier, também ele um ícone do desporto motorizado mundial, não teve dúvidas em escolher Sebastian Vettel.

Ogier, com oito títulos de campeão de ralis no bolso, olha para Vettel como um ícone do desporto e elogiou os feitos do piloto alemão:

“É realmente difícil escolher um momento na carreira de Seb. Tornar-se campeão mundial é um feito espantoso, mas fazê-lo quatro vezes seguidas é muito especial, e isso é provavelmente o que mais me convence.

Ele ganhou o seu último título quando eu ganhei o meu primeiro, em 2013, e claro, nessa altura, para mim ele também era como uma grande inspiração. Não só isso, ele fazia parte do Sebs que dominavam: tivemos o Loeb no rali, ele na Fórmula 1, e depois sonhei em ser o próximo!

Ele teve uma carreira incrível, conduzindo por equipas fantásticas como a Ferrari e a Red Bull. Claro que o final foi um pouco mais difícil e, aos meus olhos, ele merecia melhor em termos de resultados. Mas não se pode tirar nada ao seu feito: conquistar quatro campeonatos seguidos é excecional.

É claro que o desporto motorizado é um desporto de equipa e vai sempre ganhar se estiver rodeado pelas pessoas certas. Mas também acredito que é preciso ser um bom líder para que isso aconteça, e penso que o Sebastian também tinha isso nele. É realmente capaz de mover as pessoas, de mover a equipa para o apoiar a 100% e de levar todos a darem o seu melhor.

O que eu gostaria de dizer sobre Seb é que ele é obviamente um espantoso desportista, com o que ele conseguiu, mas também o admiro como pessoa.”