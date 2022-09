F1, Sebastian Vettel: “Vou sentir cada momento de intensidade de Monza uma última vez” | AutoSport

Monza é, sem surpresas, um dos circuitos preferidos de Sebastian Vettel, uma vez que venceu o famoso Grande Prémio de Itália de 2008, aquela que foi a sua primeira vitória na Fórmula 1, tal como a primeira da história da Toro Rosso.

Agora, 14 anos depois, Vettel está a preparar-se para um fim-de-semana emocionante de regresso a Monza, pela última vez como piloto de F1.

Em 2008, Vettel surpreendeu todo o mundo com uma condução magistral, num fim-de-semana com condições bastante complicadas em Monza, enquanto competia para a equipa júnior da Red Bull, a Toro Rosso. No sábado, ele colocou o seu STR3 com unidade motriz Ferrari na pole position e na corrida foi intocável.

Assim, Monza será sempre um local especial para Vettel, que não se ficou por aí e, em 2011 e 2013, com as cores da Red Bull, voltou a vencer no ‘templo da velocidade’. Depois, o piloto alemão trocou a Red Bull pela Ferrari, mas nunca conseguiu vencer em Monza de cavalo rampante ao peito. Agora vai voltar ao circuito que se localiza perto das fábricas da AlphaTauri e Ferrari, para se despedir dos tiffosi.

Antes do 73º Grande Prémio de Itália, na antevisão, Vettel falou da perspetiva da sua última visita, como piloto de F1, ao ‘Templo da Velocidade’: “Vou sentir todas as emoções quando chegar a Monza, a pista onde alcancei a minha primeira vitória na F1, por uma última vez”.

“Sempre adorei a sensação única do circuito e o desafio que ele proporciona, bem como a energia dos fãs. Desta vez, vou sentir cada momento dessa intensidade”.