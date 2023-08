F1: Sebastian Vettel viajou para quase todas as provas europeias de carro | AutoSport

Sebastian Vettel sempre se mostrou muito atento as alterações climáticas e aos efeitos que essas alterações podem ter na nossa vida e na das gerações futuras. O alemão revelou que viajou para quase todas as provas europeias de carro, de forma a reduzir a sua pegada de carbono.

O alemão fez as contas à pegada de carbono da sua época com viagens de avião e ficou assustado com o valor. Assim, optou por ir de carro sempre que possível:

“Há alguns anos, comecei a medir a minha pegada de carbono. Anotei todos os quilómetros percorridos de carro, todos os voos, todas as dormidas. Ver este valor comparado com o de um consumidor médio e deixou-me de rastos! Depois disso, tomei medidas para baixar o valor. A maior parte da redução foi cortar os voos. Com exceção de Silverstone e Budapeste, viajei para todas as corridas europeias de carro na época passada. Não quero dar ordens a ninguém nem fazer-me passar por um anjo, mas foi assim que comecei comigo próprio.”