F1, Sebastian Vettel: “um privilégio estar na nossa situação, mas traz uma enorme responsabilidade” | AutoSport

Sebastian Vettel despediu-se da Fórmula 1 no final do Grande Prémio de Abu Dhabi, fechando este capítulo da sua vida com a conquista de pontos para a Aston Martin, um projeto onde não foi feliz como noutras equipas.

Vettel estava feliz no final da corrida, apesar de uma estratégia que não o beneficiou. “Gostaria que tivesse conseguido mais um par de pontos, mas gostei da corrida”, começou por dizer o piloto alemão, que explicou que “não optamos pela melhor estratégia, foi uma pena porque podíamos ter conseguido virar a nosso favor o campeonato de construtores”. Vettel referiu-se ao facto da Aston Martin ter terminado em igualdade pontual com a Alfa Romeo, mas no sétimo posto do campeonato de construtores tendo em conta os resultados dos pilotos durante o ano.

Sobre o fim da carreira na Fórmula 1, Vettel salientou que “vou sentir saudades mais do que consigo compreender agora” e explicou que as temporadas passadas na Aston Martin foram muito importantes para o seu futuro, apesar de não terem sido tão fortes em termos desportivos. “Muitas coisas aconteceram e apercebi-me que é um privilégio estar na nossa situação e com isso vem uma enorme responsabilidade. Espero passar isso a alguns dos outros pilotos e que eles continuem. Temos o poder de inspirar pessoas com aquilo que fazemos e com o que dizemos, e embora existam muitas coisas mais importantes do que correr em círculos, amamos o que fazemos e através disso se podermos passar a mensagem sobre os valores importantes, isso é muito bom”, concluiu Sebastian Vettel.